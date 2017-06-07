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Su tankeri üzerine devrilen çocuk öldü

Bayramiç ilçesinde, traktöre bağlı su tankeri üzerine devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Su tankeri üzerine devrilen çocuk öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, traktöre bağlı su tankeri üzerine devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıdüz köyünde Sadettin Kılıç, Tepeharman mevkisindeki keçi ağılına götürmek için traktöre bağlı tankere kuyudan su doldurdu.

Bu sırada tankerin üzerine çıkan Kılıç'ın oğlu Mustafa Kılıç (9), devrilen tankerinin altında kalarak ağır yaralandı.

12 Acil Sağlık ekiplerinde Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #kaza #Su tankeri
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