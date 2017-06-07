Bayramiç ilçesinde, traktöre bağlı su tankeri üzerine devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, traktöre bağlı su tankeri üzerine devrilen çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıdüz köyünde Sadettin Kılıç, Tepeharman mevkisindeki keçi ağılına götürmek için traktöre bağlı tankere kuyudan su doldurdu.



Bu sırada tankerin üzerine çıkan Kılıç'ın oğlu Mustafa Kılıç (9), devrilen tankerinin altında kalarak ağır yaralandı.



12 Acil Sağlık ekiplerinde Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.