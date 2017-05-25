Güvenlik birimleri, terör suçunun yanı sıra asayiş suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalarını yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'de suç işledikten sonra yurt dışına kaçan 38 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL) koordineli çalışmaları sonucunda yakalanarak adalete teslim edildi.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, güvenlik birimleri terör suçunun yanı sıra asayiş suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalarını yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da kararlılıkla sürdürüyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Türkiye'de suç işledikten sonra yurt dışına kaçan şüphelilerin yakalanması için INTERPOL'e üye ilgili yabancı ülkenin güvenlik birimleriyle koordineli çalışıyor.



Bu kapsamda, yılbaşından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından arandığı INTERPOL'e bildirilen 38 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Türkiye'ye teslim edilen şüphelilerin 22'si asayiş, 7'si kaçakçılık ve 9'u narkotik suçlarından aranan kişiler olduğu belirlendi.



Azerbaycan 7, Almanya, Gürcistan ve Suudi Arabistan üçer, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, KKTC, Romanya ve Rusya ikişer, Avusturya, Belçika, Irak, Japonya, Kosova, Libya, Polonya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan birer şüpheliyi Türkiye'ye teslim etti.