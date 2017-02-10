Burdur'da Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan satranç kursu öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdi. 70 yaşındaki Sultan nine torunuyla birlikte satranç öğrendi.

Burdur'da anaokulu öğrencileri ve veliler karşı karşıya oturdu. Çekişmeli bir satranç oynandı.



Karamanlı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen satranç kursu 3 yaşından 70' yaşına kadar herkese keyifli anlar yaşatıyor.



Kursa 70 yaşındaki Sultan Özger, 5 yaşındaki torunu İbrahim ile katıldı.





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