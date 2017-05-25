Tahliye olmaya hazırlanan Deniz Seki peş peşe icralarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Zararlı madde ticareti yapma suçlamasıyla yargılandığı dava nedeniyle 2014 kasım ayından beri bakırköy kadın ve çocuk tutukevi’nde yatan Deniz Seki, 5 Haziran’da özgürlüğüne kavuşuyor. Kesinleşen cezasının toplam 3,5 yılını hapiste geçiren, kalan 1 yılında ise denetimli serbestlikten yararlanan sanatçı, büyük bir heyecan yaşıyor.



5 Haziran akşamı tahliye olmaya hazırlanan Seki, hapishane çıkışında kaçmak yerine, basın toplantısı düzenleyecek. İkinci kez girdiği hapishaneden bu kez daha da güçlenerek çıkmaya hazırlanan Deniz Seki’yi maddi anlamda ise pek de hoş bir tablo karşılamayacak.



4 icra birden



Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programının özel haberine göre peş peşe icralarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Öyle ki, sanatçının sadece 2007 model kapalı kasa 34 BAL .. plakalı aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz birden var. Bunlardan 1.’si Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz... İkincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi’nin haczi... 3.’sü 35. İcra Dairesinin haczi ve 4. haciz ise eski oturduğu lüks sitedeki lüks evin 7 bin 500 TL’lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi’nin koyduğu haciz... Öte yandan cezaevi çıkışı mali açıdan tatsız bir tablonun karşılayacağı sanatçının şimdiden 2,4 milyonluk 20 konserlik anlaşma yaptığı, hapisten çıkar çıkmaz da borçlarını kapatacağı belirtiliyor/Medyatava