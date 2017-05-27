Batman'da, sürücüsünün arama noktasında polisi fark ederek köy yoluna sürdüğü otomobilde 96,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman'da sürücüsünün arama noktasında polisi fark ederek köy yoluna sürdüğü otomobilde 96,4 kilogram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüsünün Batman-Diyarbakır karayolundaki arama noktasında polisi fark etmesi üzerine köy yoluna sürdüğü otomobil yaşanan kovalamacanın sonunda durduruldu.



Araçta yapılan aramada 96,4 kilogram esrar bulundu.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.