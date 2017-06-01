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Takip edilen otomobilde ele geçirildi

RİZE’de takibe alınan bir otomobilde biri kalem tipi olmak üzere 4 tabanca ele geçirildi

Takip edilen otomobilde ele geçirildi

RİZE’de takibe alınan bir otomobilde biri kalem tipi olmak üzere 4 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Pazar İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, Kocaeli ilinden Ardeşen İlçesi’ne gelecek bir otomobilin tabanca sevkiyatı yapacağı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Takibe alınan otomobil, dönüş yolunda Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurdu. Otomobildeki buluna A.B.'nin üzerinden 7.65 milimetre çapında kalem tipi tabanca çıktı. Otomobilde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Sürücü A.B. ile S.C., K.A., ve Ö.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #silah
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