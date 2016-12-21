Takla atıp 25 metre sürüklenen aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kadirli-Adana yeni çevre yolunun başlangıcında bulunan ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, Kadirli istikametine gitmekte olan 80 AR 423 plakalı otomobil, trafik ışıklarına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve yaklaşık 25 metre sürüklenerek takla attı.Kaynak: İHA
Takla atan otomobilin içindeki sürücü Mustafa Elçi burnu bile kanamadan çıkarken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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