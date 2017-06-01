Kastamonu'da bir taksi sürücüsünün yakalattığı telefon dolandırıcısı tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından telefon dolandırıcılığı şüphesiyle gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay

İl merkezinde ek iş olarak taksi sürücülüğü yapan Necdet Kürekçi, aracına binen S.A'nın telefonda konuşmasından ve hareketlerinden şüphelendi. Bu kişinin telefonla dolandırıcılık yaptığını anlayan Kürekçi, aracı ile polis merkezine gidip kapıları kilitledi ve şüphelinin çıkmasına izin vermedi.

Kürekçi'nin haber vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.A'nın üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, telefonla dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen altın ile para ele geçirildi.