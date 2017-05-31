Mustafa Armağan hakkında istenen ceza belli oldu
Mustafa Armağan hakkında istenen ceza belli oldu
İstanbul'da feci kaza: Birçok yaralı var
İstanbul'da feci kaza: Birçok yaralı var
Aziz Yıldırım'dan olay sözler! 'Şampiyonlar Ligi...'
Aziz Yıldırım'dan olay sözler! 'Şampiyonlar Ligi...'
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...

Taksim'de giriş çıkışlar kapatıldı

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerle çevrilerek, vatandaşların giriş çıkışlarına izin verilmiyor.

Taksim'de giriş çıkışlar kapatıldı

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerle çevrilerek, vatandaşların giriş çıkışlarına izin verilmiyor.

Polis ekipleri sabah saatlerinde, Gezi Parkı odaklı olaylarının 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nın çevresinde önlem aldı.

Önlemler kapsamında Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi demir bariyerle kapatılarak, vatandaşların giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Öte yandan Gezi Parkı içerisinde bir TOMA ve bir midibüs hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri de park ve meydan çevresinde önlem aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #taksim #gezi parkı #polis #toma #taksim cumhuriyet anıtı
banner863
Önceki Haber
Dolar ne kadar? (31 Mayıs dolar fiyatları)
Sonraki Haber
Amiral Soner Polat yazdı: Mustafa Kemaller yenilmez!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.