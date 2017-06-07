Bir süre sonra kendine gelen genç, sendeleyerek Taksim'den uzaklaştı

İstanbul'da hemen hemen her gün görüntülenen ve uyuşturucu kullandıktan sonra bulundukları yerde sızan kişilere bir yenisi daha eklendi. Taksim Meydanı'nda kendinden geçmiş halde yatan genç görenleri şoke etti.



DHA'nın haberine göre, uzun süre hareketsiz yatan genci "Bonzai içen bu hale gelir" diyen kişi başına soğuk su dökülerek ayıltmaya çalıştı. Aileleriyle gezmek için gelen çocuklar da şaşkınlıkla o anları izledi. Bir süre sonra kendine gelen genç, sendeleyerek Taksim'den uzaklaştı.



