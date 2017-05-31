KASTAMONU'da taksici Necdet Kürekçi, farklı adreslere gidip elinde poşetle dönen müşterisinin sürekli telefonda konuşmasında da şüphelenerek aracını karakolun önüne çekip kapıları kilitledi.

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Taksicinin yakalattığı 32 yaşındaki Sait A.'nın, kentte 5 kişiyi dolandıran şebekede kuryelik yaptığı ortaya çıktı.



Terminal Taksi Durağı'nda çalışan Necdet Kürekçi, otogarda otobüsten inerek aracına binen müşterisini önce bir köye, ardından başka bir köye, sonra da kent merkezinde 3 farklı adrese götürdü. Kürekçi, her gittiği yerde elinde poşetle dönen ve sürekli telefonda konuşan kişinin hareketlerinden şüphelendi. Kürekçi, en son kendisini Çankırı'ya götürmesi için para teklif eden müşterisine, "Gaz yok ağabey, gaz alayım önce" diyerek akaryakıt istasyonuna gitme bahanesiyle Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi'ne gitti. Karakolun önünde taksiden inen ve kapıları kilitleyen Kürekçi, polise durumu anlattı.



Gözaltına alınan Sait A.'nın, kentte 5 kişiyi telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebekenin üyesi olduğu ve kuryelik yaptığı ortaya çıktı. Sait A.'nın, taksiyle gittiği adreslerden aldığı toplam 150 bin TL'lik ziynet eşyası ve paraya el konuldu. Sait A.'nın emniyette sorgusu sürerken, para ve ziynet eşyalarının sahiplerine teslim edileceği belirtildi.



Taksi sürücüsü Necdet Kürekçi, aracına binen kişinin tavırlarından ve konuşmalarından şüphelendiğini söyleyerek, "Önce bir köye gittik. Sonra başka bir köye ve bir kaç adrese daha. En son geldiğimiz yerde biraz şüphelendim. Dolaşıyordu apartman arasında falan. Akabinde elinde bir poşetle geldi. Sürekli telefonda konuşuyordu. Konuyu anladım. Sonra Çankırı'ya götürmem için güzel para teklif etti. O an aklıma karakol geldi. Gaz alma bahanesiyle karakola çekip polise teslim ettim" dedi.

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