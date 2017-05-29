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Tandır fırını bu kez ramazan hazırlıkları için yakıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olan Tandır fırını bu kez ramazan hazırlıkları için yakıldı. Tandır ekmeği pişiren kadınlar, hamur işlerinde marifetlerini gösteriyor.

Tandır fırını bu kez ramazan hazırlıkları için yakıldı

Tandır fırınları yakıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeği, sıcak sıcak çıktı.

İçinde tezek ve odun yakılarak ısıtılan tandırların sıcak yüzüne yapıştırılan hamurlar, yaklaşık 30 saniye içerisinde kabararak kızarıyor ve yörenin eşsiz lezzeti ortaya çıkıyor. 

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde yaşayan kadınlar yöresel yemeklerde de hamarat.

Yüz yıllarca nesilden nesle aktarılan yöresel hamur işleri çocuklara da öğretiliyor. 



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #doğu #güneydoğu anadolu #tandır
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