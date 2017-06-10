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Tarım bitti. domuz geldi

Tarım ve hayvancılık bitti tarlalar domuzlara kaldı. Malatya Hekimhan'da 1970’li yıllarda buğday, arpa, nohut ve mercimek ekilen tarlalar da şimdilerde yaban domuzları cirit atıyor.

Tarım bitti. domuz geldi

Bu tarlalarda 1970'li yıllarda buğday, arpa , nohut ve mercimek ekiliyordu. O tarlalarda şimdi yaban domuzları cirit atıyor.

Görüntüler Malatya’nın Hekimhan İlçesi'nden. 

Eskiden neredeyse bir köyün geçimini sağlayan bu tarlalar, şimdilerde domuzların barınağı haline geldi. 

Köylülerin ekim yapamadığı bu tarlaları yaban domuzları sahiplendi. 

Üzerini yemyeşil otların kapladığı tarlalarda domuzlar sürüler halinde otluyor.. Davulku, Hasançelebi, Hacılar gibi 9 köyde de durum hemen hemen aynı.

Yüzlerce hektarı bulan bu verimli arazide 1970’li yıllarda  bağ ve bahçelere bakım yapılır, hemen hemen bütün tarlalar da ekilirdi.

10 köyün yan yana bulunduğu bu arazide sadece tarım değil hayvancılık da kötü durumda. Her evde onlarca büyük ve küçükbaş hayvanın beslendiği günler çok eskilerde kaldı. 

Etiketler; #Tarım #domuz #hayvancılık #malayua #hekimhan
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