Karadeniz'de tarım işçileri, sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu seralarda çalışarak ekmek parası için ter döküyor

Karadeniz'de tarım işçileri sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu seralarda ramazan ayında da çalışarak ekmek parası için ter döküyor.

Türkiye'nin önemli ovalarından Çarşamba Ovası'nda sebze yetiştirilen seralarda çalışan tarım işçileri, sabahın erken saatinde başladıkları mesailerini akşama kadar sürdürüyor.

2 çocuk babası 38 yaşındaki Fırat Gürükçü, uzun süredir tarım işçisi olarak çalıştığını anlattı.

Serada budama, ilaçlama ve mahsulün toplanması işlerinde çalıştıklarını belirten Gürükçü, sera içinde sıcaklığın 35 dereceyi bulduğunu, yine de oruç tutarak ibadetlerini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürükçü, "Sıcak nedeniyle çok terliyoruz. Bu da susuzluğa neden oluyor. Bulunduğumuz yörede rutubet de de var. Emek harcıyoruz ama Allah kolaylığını veriyor." diye konuştu.

İşçilerden Saffet Günarslan ise çalışırken en çok susuzluğun kendilerini zorladığını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Susuzluk başka bir şey. Ramazan ayında oruçlu çalışmak zor. Serada sıcaklık yüksek ama çalışmak zorundayız. Her işin bir zorluğu var. Sabahın erken saatlerinde sıcaklığı çok hissetmiyorsunuz ama öğlene doğru sıcaklık artıyor. Havalandırma olsa da serada sıcaklık daha yoğun hissediliyor ancak işverenlerimiz bize yardımcı oluyor."

İşçilerden 53 yaşındaki Nihal Özdemir ise tüm zorluklara rağmen çalışmak zorunda olduklarını anlattı. İki çocuğundan birinin üniversitede, diğerinin ise lisede okuduğunu belirten Özdemir, aile ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını kaydetti.

Özdemir, "Sabah 04.00 gibi kalkıp evin işlerini yapıyorum. İftar hazırlığı yapıyorum. Çocukları okula gönderdikten sonra seraya geliyorum. Çok şükür halimize. Zor olsa da çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Serada çalışan işçilerden 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Hülya Özdemir de sabahın erken saatlerinde kalkıp evdeki işlerini tamamladıktan sonra seraya çalışmaya geldiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde sıcaklığın az olduğunu ancak öğlen saatlerine doğru bunun arttığını belirten Özdemir, ramazanda sıcak ve susuzluk nedeniyle biraz halsizlik hissettiklerini ancak işlerini bitirmeye çalıştıklarını dile getirdi.