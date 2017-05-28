Irkının saf özelliklerini taşıması nedeniyle TİGEM'e ait Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünün "en özel" Kangal köpeği olan ve kanseri yenen damızlık "Panzer"den yeni yavrular bekleniyor.

Irkının saf özelliklerini taşıması nedeniyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinin "en özel" Kangal köpeği olan, geçen yıl mart ayında yumurtalıklarında tümör tespit edilen ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan "Panzer"den artık yeni yavrular bekleniyor.



Saf ırkın bozulmadan gelecek nesillere ulaştırılmasının hedeflendiği Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde damızlık kadrosunda bulunan 7 yaşındaki "Panzer" adlı Kangal köpeği, geçen yıl mart ayında kansere yakalandı.



Irkının saf özelliklerini taşıması nedeniyle işletmenin "en özel" damızlığı olarak görülen Panzer'in yumurtalıklarında "venereal tümor (tvt)" tespit edilmesinin ardından vakit geçirilmeden tedavisine başlandı.



Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı hayvan hastanesinde kemoterapi aldıktan sonra tedavisine işletmedeki veterinerler tarafından devam edilen Panzer, bol miktarda protein ve koyun kemiği haşlamasıyla özel beslendi.



Tedaviye olumlu cevap veren Panzer, yaklaşık bir ay önce sağlığına kavuştu. Çiftliğin en özel damızlığı Panzer'in iyileşmesine sevinen çalışanlar, hayvandan yeni yavrular olmasını bekliyor.



"2-3 özel Kangal köpeğinden birisi Panzer"



Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Metin Yurtdakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede gen kaynaklarının korunmasıyla ilgili yürüttükleri faaliyetlerden birinin de Kangal köpeği yetiştiriciliği olduğunu söyledi.



İşletmedeki Kangal köpeklerinden Panzer'in yaklaşık 1 yıl önce kansere yakalandığını ve hemen tedaviye aldıklarını belirten Yurtdakal, "Panzer, gerek veteriner hekimlerimizin gerekse Cumhuriyet Üniversitesindeki hocalarımızın gayretleriyle kanseri tamamen yendi. Kondisyonunu yavaş yavaş yakalamış durumda. Bundan sonraki süreçte güzel yavrularını bekliyoruz. Safkan bir köpek. Sivas'ta nadide bulunan bir tür. Nesli ilimizde çok fazla mevcut değil. Bu köpeğimizin neslini devam ettirme doğrultusunda çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.



Yurtdakal, Panzer'in Sivas'taki 2-3 özel Kangal köpeğinden birisi olduğunu belirterek, "Bölgede Kangal köpekleriyle ilgilenen arkadaşlar da bunu çok iyi biliyor. Damızlık olarak neslini devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Köpeğin bakımını yapan çiftlik çalışanı Yunus Sarıtaş ise Panzer'in "eşinin benzerinin bulunmadığını" söyledi.



Köpeğin sağlığına kavuşmasının herkesi çok sevindirdiğini aktaran Sarıtaş, "Müthiş karakterde bir köpek. Hayatımda böyle bir karakter görmedim. Sivas'ta bütün işletmecileri tanırım, ben de Kangal yetiştiriyorum, Panzer gibi kaliteli köpek hiçbirinde görmedim. Çok uysal, çok onurlu." ifadelerini kullandı.



Sarıtaş, iyileşen Panzer'in yavrularını dört gözle beklediklerini de sözlerine ekledi.