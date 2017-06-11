Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Heybeli köyünde komşusunun tarlada sulama suyu için kullanacağı sondaj kuyusunun elektrik işlerini yapan 55 yaşındaki Cemil Yalçın, direğe çıktığı sırada elektrik akımına kapıldı.



Ağır yaralanan Yalçın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.



Buradan Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.