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Tarladan kendin topla

Hasadı müşteriler yapıyor, üretici toplama maliyetinden kurtuluyor. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde atıl durumdaki tarlalar tarım arazilerine dönüştürüldü. Hergün tarlaya gelen yüzlerce vatandaş, önce tarlayı geziyor, ardından da çilekleri dalından kendi elleriyle toplayıp satın alıyor.

Tarladan kendin topla

Zonguldak'da Alaplı Ziraat Odası anlamlı bir projeye imza attı.

Atıl durumdaki tarlalar, tarım arazilerine dönüştürüldü. Hasad ise müşterilere yaptırılıyor.

“Tarladan kendin topla” uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Bu uygulamayla üretici de toplama maliyetinden kurtulmuş oldu.

Vatandaşlar ise organik çilekleri dalından toplayıp satın almaktan memnun…


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #proje #anlam #alaplı ziraat odası #zonguldak #hasad #tarla
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