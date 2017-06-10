Hasadı müşteriler yapıyor, üretici toplama maliyetinden kurtuluyor. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde atıl durumdaki tarlalar tarım arazilerine dönüştürüldü. Hergün tarlaya gelen yüzlerce vatandaş, önce tarlayı geziyor, ardından da çilekleri dalından kendi elleriyle toplayıp satın alıyor.

Zonguldak'da Alaplı Ziraat Odası anlamlı bir projeye imza attı.



Atıl durumdaki tarlalar, tarım arazilerine dönüştürüldü. Hasad ise müşterilere yaptırılıyor.



“Tarladan kendin topla” uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.



Bu uygulamayla üretici de toplama maliyetinden kurtulmuş oldu.



Vatandaşlar ise organik çilekleri dalından toplayıp satın almaktan memnun…





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