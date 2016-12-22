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Tartıştığı annesini darbedip bıçakladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini, kafasına tüple vurarak darbettikten sonra 8 yerinden bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Tartıştığı annesini darbedip bıçakladı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini kafasına tüple vurarak darbettikten sonra 8 yerinden bıçakladı.
İddiaya göre, Şekerpınar Mahallesi'ndeki evlerinde Emine A. (51) ile eski eşi Ali İlker E. (64) ve oğulları Mustafa E. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E, evdeki piknik tüpü ile kafasına vurduğu annesini, 8 yerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa E. ile babası Ali İlker E'yi gözaltına aldı.
Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emine A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Etiketler; #sungurlu #kavga #çorum #bıçaklama
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