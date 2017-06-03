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Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Adana'da babasını pompalı tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Adana'da bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 17 yaşındaki B.P, tartıştığı babası L.P'ye (41) evdeki pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Yaralanan baba, ambulansla götürüldüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, B.P'yi aynı mahallede kısa sürede yakaladı.

B.P'nin uyuşturucu satışı yaptığı, babasıyla da buna karşı çıkması üzerine tartıştığı iddia edildi. 

Köprübaşı Polis Merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #yaralama #silah #baba #tartışma #adana
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