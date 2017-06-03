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Tartıştığı babasını silahla yaraladı

Adana'da babasını pompalı tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı.

Tartıştığı babasını silahla yaraladı

Adana'da bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 17 yaşındaki B.P.  tartıştığı babası L.P'ye (41) evdeki pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. 

Yaralanan baba, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Polis ekipleri, B.P'yi aynı mahallede kısa sürede yakaladı.

B.P'nin uyuşturucu satışı yaptığı, babasıyla da buna karşı çıkması üzerine tartıştığı iddia edildi. 

Köprübaşı Polis Merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #tartışma #baba #silah #yaralama #gözaltı
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