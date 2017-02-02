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Tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Kocaeli'de tartıştığı kadın tarafından boğazından ve karın boşluğundan bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Gülşen Gülbaş Sokak'taki bir sitede, Dursun Ş. (59) ile Y.A. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, Dursun Ş.'yi boğazından ve karın boşluğundan bıçakla yaraladı.

Evden dışarı çıkan Dursun Ş. sokaktaki vatandaşlardan yardım istedi.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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