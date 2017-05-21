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Tartıştığı karısını öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Tartıştığı karısını öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini silahla başından vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden C.E. (36) ile eşi Hatice Eren (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.E, silahla eşini başından vurdu. Olayın ardından jandarma karakoluna giden zanlı, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

Nöbetçi savcı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hatice Eren'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, Eren çiftinin 3 ve 5 yaşlarındaki iki kızı akrabalarına teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #inegöl #cinayet #bursa
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