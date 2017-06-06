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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası

Sinop'ta bir kadın eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası

Sinop'ta bir kadın ini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bektaşağa köyünde Necip Yeşilbaş (27) ile eşi Şengül Yeşilbaş (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şengül Yeşilbaş eşi Necip Yeşilbaş'ı vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.

Ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Yeşilbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şengül Yeşilbaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #eş #cinayet
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