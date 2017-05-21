Ege Bölgesi'ne 3 günlük izni fırsat bilip giden tatilciler dönüş yolunda deniz yolculuğunu tercih edince, Bandırma İskelesi'nde yoğunluk oluştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilerek Ege Bölgesi'ne giden tatilciler dönüş yolunda deniz yolculuğunu tercih edince, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluk yaşandı.



İskeleye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yetkililer, tatilin son günü Bandırma İskelesi'nden İstanbul'a yaklaşık 5 bin yolcu ve bin aracın geçişinin sağlanacağını tahmin ettiklerini bildirdi.



Bu arada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Bandırma-İstanbul/Yenikapı arasındaki normal seferlerinin yoğunluk nedeniyle 3 katına çıkartıldığı belirtildi.



Saat 09.30'da başlayan seferler 23.55'e kadar devam edecek.