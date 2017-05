"Her şey dahil" 5 yıldızlı otellerde tatile doyan turistler, artık farklı deneyimler yaşamak için macera, kültür, gurme, safari gibi temalı turları tercih ediyor

"Her şey dahil" 5 yıldızlı otellerde tatile doyan turistler, artık farklı deneyimler yaşamak için macera, kültür, gurme, safari gibi temalı turları tercih ediyor.



Tatilini sadece otelde geçirmek istemeyen turistler, artık ya yurt içinde ülkenin saklı zenginliklerini keşfediyor ya da yurt dışına çıkarak Avrupa'dan Körfez'e, Uzak Doğu'dan Amerika'ya kadar farklı ülkelerin kültürlerinin izini sürüyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, tatile çıkan vatandaşların sayısında ciddi oranda bir artış olduğunun görüldüğünü belirterek, "Özellikle yurt içinde tatil tercih eden vatandaşlarımızın deniz-kum-güneş odaklı kitle turizmine ilgisi yoğun olsa da son dönemde kültür, macera ve gastronomi turlarına da ilginin de önemli oranda arttığını ifade edebiliriz." dedi.



TÜRSAB üyesi seyahat acentalarının tatile çıkan vatandaşlara klasik tatil paketlerinin yanı sıra çok farklı alanlarda, kültür turizminden golf turizmine, kış turizminden gastronomi turizmine kadar birçok alanda farklı ürünler sunduğunu anımsatan Ulusoy, bu çerçevede son dönemde özellikle kültürü ve yöresel yemekleri ile öne çıkan Antakya, Adana ve Gaziantep'i kapsayan gastronomi turlarına talebin arttığını kaydetti.



Ulusoy, bunun yanında Karadeniz bölgesine yönelik olarak trekking, kampçılık ve macera turizmi turlarının da arttığına dikkati çekerek, "Erzurum, Kayseri, Kars, Bursa ve Kocaeli'ye yönelik kış turizmi turları; Bursa, Yalova, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerimize yönelik termal turlar; Kapadokya ve Konya gibi yörelerimize yönelik de kültür turları büyük talep görüyor." diye konuştu.



Temalı turlar noktasında yerli turistlerin ağırlıklı tercihinin yurt içi pazarı olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Ulusoy, "Yurt dışı temalı turlarda ise Güney Afrika'da safari turları, İtalya ve Fransa olmak üzere gurme turları ile foto safari ve fotoğraf turlarına da ilgi gösterildiğini düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.



"Artık kitaplara yönelik de turlar düzenleniyor"



Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise üzerine tema yüklenen, konusu olan paket turların sayısının eskiye göre çok arttığını hem de daha fazla rağbet gördüğünü söyledi.



Artık kitaplara yönelik de turlar düzenlendiğine işaret eden Onaran, örnek olan "Yekta Kopan ile Kafka'nın izinde Prag", "Ayşe Kulin ile Sevdalinka Bosna", "Tuna Kiremitçi ile Selanik" turları düzenlendiği bilgisini verdi.



Onaran, temalı turların alanın geniş olduğunu, gurme turların da bunun içine dahil olduğuna dikkati çekerek, "Sadece Alaçatı satmıyoruz. Diyoruz ki Alaçatı Ot Festivali, Urla'da Enginar Festivali gibi... Bu tür turlar ciddi bir pazar olmaya başladı. Bu tür turların, dünya turizmi içindeki payı dünyada yüzde 30'lara varıyor. Bu oran ülkemizde daha küçük. Maalesef ülkemizde 'her şey dahil turizmi' daha ön planda olduğu için bu turların turizm içindeki oranı Türkiye'de yüzde 10'ların altında." diye konuştu.



Dünya turizminin büyüklüğünün neredeyse 1 trilyon dolar civarında olduğunu aktaran Onaran, bunun yüzde 30'unu temalı turların oluşturduğuna dikkati çekerek, "Kayak turizmi de gurme turizmi de bunun içine giriyor." ifadelerini kullandı.



"Türk turistler tatillerinde ortalama bin doların üzerinde para harcıyor"



Ali Onaran, Türkiye'den seyahate çıkan yaklaşık 15-16 milyon kişi olduğunu belirterek, "Bunun içinde 3 kez tatile gidenler de buna dahil. Bunun da 4-5 milyonu yurt içinde seyahat, yurt dışı da yaklaşık 2,5 milyon. Yani bu toplam 15 milyonluk rakamın yarısı tatil amaçlı, diğer yarısı da akraba yanına seyahat ile iş amaçlı seyahat." dedi.



Tatil amaçlı seyahatlerin 7 milyonun üzerinde olduğunu aktaran Onaran, yurt dışına olan 2,5 milyon seyahatin de en büyük kısmı, yani yüzde 50'den fazlasının komşulara olan ziyaret olduğunu vurgulayarak, "Yani uçakla 2 saatlik mesafeyi aşmayan, yakın bölgeler. Çoğunluğu Avrupa ağırlıklı." ifadelerini kullandı.



Onaran, Türk turistlerin tatillerinde ortalama bin doların üzerinde para harcadığını, yani Türklerin her yıl tatil amaçlı seyahatleri için cebinden çıkan paranın yaklaşık 8 milyar dolar civarında olduğunu dile getirdi.



Onaran, yakın bölgelere düzenlenen otobüs turlarının yavaş yavaş daha fazla satmaya başladığını söyledi.



THY'nin direkt uçmaya başladığı destinasyonlara olan talebin de artış kaydetmeye başladığı bilgisini veren Onaran, bu sene Phuket ve Zanzibar'a başlayan direkt uçuşların, bu tür egzotik destinasyonlara olan talebin artmasını sağladığını kaydetti.