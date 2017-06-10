Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor.

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla birlikte çocuklar, sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.



Kentte sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar, park ve bahçe gibi alanlarda vakit geçirirken, kırsal alanlarda yaşayan çocuklar ise boğulma tehlikesine aldırmadan serinlemek için sulama kanallarını tercih ediyor.



Yapılan uyarı ve alınan önlemlere rağmen kanal üzerindeki bağlantı köprülerinin korkuluklarını aşan çok sayıda çocuk, buradan atlayarak kanalda yüzüyor.



Okulların kapanmasıyla kanal sezonunu açtıklarını dile getiren çocuklar, yüzmeyi küçük kanallarda öğrendiklerini, daha sonra da kısmen daha büyük kanallarda yüzmeye başladıklarını anlattı.



Serinlemek için günlerinin büyük bir kısmını burada geçirdiklerini ifade eden çocuklar, bu tehlikeli yöntemi tercih etmemeleri için ise mahallelerine havuz yapılmasını istiyor.



Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerindeki sulama kanalına giren çocuklardan Hammadi Kahraman (13) yüzmeyi bu kanallarda öğrendiğini bu nedenle de endişe yaşamadığını aktardı.



İsa Kılıç ise bölgede birçok çocuğun serinlemek için kanalları tercih ettiğini dile getirerek, sıcak havada ancak bu şekilde yapabildiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.