"Belediyeler ve üçüncü şahıslar tarafından yapılan inşaat ve kazı çalışmaları sebebiyle iletim hatları ve yer altı kablolarında ciddi hasarlar oluşuyor. Bu tür çalışmalarda teşekkülümüzden gerekli izinleri almamaları ve koordinasyonu sağlamamaları nedeni ile yaşanan bu hasarlar, iletim sisteminde önemli kısıtlar doğurmakta"

Türkiye Elektrik İletim AŞ'den (TEİAŞ), büyükşehirlerde belediyeler ve üçüncü şahıslar, kırsal bölgelerde ise Karayolları Genel Müdürlüğünce kurumdan izin alınmadan yapılan inşaat ve kazı çalışmaları sebebiyle iletim hatları ve yer altı kablolarında ciddi hasarlar oluştuğu belirtilerek, "Özellikle büyükşehirlerde, kazı ve inşaat çalışmalarının başlamasından önce, koordinatları ile birlikte ilgili belediyeler veya kurumlarca teşekkülümüze bilgi verilmesi ile koordinasyonun sağlanması zaruridir." denildi.



TEİAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, özellikle İstanbul, Ankara,İzmir gibi büyükşehirlerde, belediyeler ve üçüncü şahıslar tarafından yapılan inşaat ve kazı çalışmaları sebebiyle TEİAŞ'ın 154 kV ve 380 kV iletim hatları ve yer altı kablolarında ciddi hasarlar meydana geldiği belirtildi. Aynı şekilde, kırsal bölgelerde de Karayolları Genel Müdürlüğünün yol yapım çalışmaları esnasında ve üçüncü şahısların kazı ve harfiyat gibi çalışmaları esnasında 154 kV ve 380 kV iletim hatlarında benzer hasarlar oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Adı geçen kurumların ve üçüncü şahısların, bu tür çalışmalarda teşekkülümüzden gerekli izinleri almamaları ve koordinasyonu sağlamamaları nedeni ile yaşanan bu hasarlar, iletim sisteminde önemli kısıtlar doğurmakta, TEİAŞ iletim sistemi arz güvenliği büyük risklerle karşılaşmakta ve zaman zaman da büyük ölçekli bölgesel elektrik kesintilerinin yaşanması ve vatandaş mağduriyeti ile sonuçlanabilmektedir. Bu hasarların oluşmaması için, hem yer altı kablolarımızda hem de havai hatlarımızda gerekli uyarı işaretleri bulunmaktadır. Buna rağmen yeterli hassasiyetin gösterilmemesi, konunun yeterince önemsenmemesi gibi nedenlerle benzer olaylar sıkça yaşanmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde, kazı ve inşaat çalışmalarının başlamasından önce, koordinatları ile birlikte ilgili belediyeler veya kurumlarca teşekkülümüze bilgi verilmesi ile koordinasyonun sağlanması zaruridir."