Tek geçim kaynağı olan hayvanları çalındı

Iğdır’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri ahırdaki hayvanları çalarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, olay, il merkezine bağlı Yukarı Çarıkçı köyünde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, girdikleri ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında olayı fark eden hayvanların sahibi Nurettin Ok, hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Yaşanan hırsızlık olayından sonra etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hiçbir iz olmadığını belirten Nurettin Ok, “Akşam saat 17.00 gibi hayvanlara yem verdikten sonra ahıra koyduk ve eve gittik. Saat 23.00’e kadar oturduk ve sonra uyuduk. Sabah saat 04.00-05.00 civarında kalktım ve ahıra gittiğimde hayvanlar içeride yoktu. Hayvanlarım çalınmıştı, ama kimler tarafından götürüldüğünü bilmiyorum. Yağan kar ve fırtına nedeni ile bir iz de bulup takip edemedik” dedi.



“Bütün birikimimi götürdüler”

64 yaşında olduğunu ifade eden Ok, “Şimdiye kadar çalıştığım birikimim, iki inek ve bir tosundu. Kendimde rahatsızım, eşimde 2007’den beri kanser hastası. 10 nüfusum var, bütün birikimim bu hayvanlardı. Onu da alıp götürdüler. Başka bir dalım kalmadı. Gerekli yerlere bildirdik, hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı henüz bir iz bulamadılar. Bütün yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz ve mağduruz” ifadelerini kullandı.

Nurettin Ok’un eşi Fatma Ok ise sabah inekleri sağmaya gittiğinde bulamadığını belirterek, “Çalınan ineklerden başka bir geçim kaynağımız yok. Kendim kanser hastasıyım ve 10 nüfusum var. Şimdi ne ile idare edeceğiz bilmiyorum. İnekleri çalanların birazcık Allah korkusu var ise eğer geri getirsinler. Buradan yetkililere sesleniyor ve rica ediyorum, bize yardım etsinler” şeklinde konuştu.

