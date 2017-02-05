Hepsi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi
Hepsi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı

Tekirdağ'da 25 yabancı uyruklu yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 25 yabancı uyruklu yakalandı.

Tekirdağ'da 25 yabancı uyruklu yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinden Malkara istikametine seyir halinde olan 34 ZY 7817 plakalı kamyonette şüpheli şahısların olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen takip sonucu durdurulan kamyonetin kasasındaki Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 25 kişi, işlemlerin yapılması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #yabancı uyruklu #Tekirdağ #emniyet
banner863
Önceki Haber
Netanyahu, Trump ile görüşmek istiyor
Sonraki Haber
Tekirdağ'da 25 yabancı uyruklu yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.