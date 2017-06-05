Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde nazar boncuğuna takılı olan çengelli iğneyi yutan 9 aylık bebek tedavi altına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde nazar boncuğuna takılı olan çengelli iğneyi yutan 9 aylık bebek tedavi altına alındı



Alınan bilgiye göre, Muratlı İlçesi'nin Aşağısevindikli Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Y, bebeği Ayaz'ın üzerine çengelli iğneli nazar boncuğu taktıktan sonra, bebeğin üzerinde iğnenin olmadığını fark ederek durumu eşi Ömer Y.'ye anlattı.



İşten eve gelen baba Ömer Y. nazar boncuğunu bulduktan sonra çengelli iğneyi bulamaması üzerine Ayaz bebeği Muratlı Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede röntgeni çekilen bebeğin midesinde iğnenin olduğu tespit edildi.



Daha sonra Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edilip tedavi altına alınan Ayaz bebeğin midesindeki çengelli iğnenin yapılacak operasyonla alınacağı bildirildi.