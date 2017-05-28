Çorlu'da Tayfun Torun adlı sürücü otomobilinde ölü bulundu.

Çorlu ilçesinde, bir kişi otomobilinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikametindeki dinlenme tesisleri mevkisinde, 34 ZJ 4151 otomobilin içindeki sürücünün uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden etraftakiler jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücü Tayfun Torun'u (34) başından tabancayla vurulmuş olarak buldu.



Jandarma tarafından çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Torun'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürülen Torun'un cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.