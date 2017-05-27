Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken Mürefte ve Altınova sahilleri, temizliği temsil eden uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" almaya hak kazandı.

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken Tekirdağ'ın Mürefte ve Altınova sahilleri, temizliği temsil eden uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" almaya hak kazandı.



Şehir merkezine 10 kilometre olan Altınova sahili ile 40 kilometre uzaklıktaki Mürefte sahili, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen "Mavi Bayrak 2017" çalışma programı sonunda, mavi bayrak almaya layık görüldü. Daha önce Şarköy sahilinde iki mavi bayrağı olan Tekirdağ, temiz denizin güvencesi mavi bayrak almaya hak kazanan Mürefte ve Altınova sahilleri ile yerli ve yabancı konuklarını ağırlamayı bekliyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 454 "mavi bayrak"la Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını belirtti.



Kentin Marmara Denizi'ne 135 kilometre, Karadeniz'e 2,5 kilometre sahili bulunduğunu ifade eden Albayrak, "Sahillerimizi daha iyi kullanılır ve temiz hale getirmek, yerli ve yabancı turistlere hitap edecek şekilde oluşturmak için çalışmaya başladık. Altyapı çalışmalarına önem verdik." dedi.



"Yerli ve yabancı turistlerimize çok güzel bir yaz geçirtmeyi hedefliyoruz"



Mavi bayraklı sahilleriyle Tekirdağ'ın ziyaretçilerini beklediğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:



"Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeli var. Dörde çıkan mavi bayraklı plajlar ve şehre gelecek yerli, yabancı turistlerle bu potansiyeli artırmak istiyoruz. Hedefimiz sahillerimizin başladığı Marmaraereğlisi ilçesinden Şarköy'ün çıkışına kadar mavi bayrak almak. İlk geldiğimizde Şarköy'de iki plajımızda mavi bayrak vardı, onlara bu sene Mürefte ve Altınova sahilini de ilave ettik Bütün kriterleri yerine getirdik. Buralarda özellikle deniz ve sahilin temizliği, yosunların temizliği ve denizlerde sürekli kirlilik kontrolü yapıldı. Geldiğimiz nokta oldukça iyi. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yerli ve yabancı turistlerimize vatandaşlarımıza çok güzel bir yaz geçirtmeyi hedefliyoruz."



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Dodurka ise Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları ile özellikle İstanbullu tatilcilerin yeni tercihi olabileceğini kaydetti.