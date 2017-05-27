Arnavutköy Belediyesi tarafından "tekne orucu" tutan çocuklara özel iftar etkinliği düzenlendi.

Malazgirt Parkı'nda "çocuklara ramazanı anlatmak ve oruca alıştırmak" amacıyla düzenlenen etkinliğe, yaşları 4 ila 10 arasında değişen yaklaşık 100 çocuk katıldı.



İftar saati beklenirken Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu. Çocukların, ip atlama, çuval ve yumurta taşıma oyunlarıyla keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.



Eski milli futbolcu Necati Ateş'in de bulunduğu etkinlikte çocuklar, öğle ezanıyla oruçlarını açtı.



Çocuklarla ilgilenen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çocukluğunda kendisinin de tuttuğu "tekne orucu" geleneğini yeniden başlattıklarını söyledi.



Baltacı, çocukları aynı sofrada buluşturarak birlik ve beraberlik duygusunu da aşılamak istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımızın kültürümüzü, inanç değerlerimizi teneffüs etmeleri, sahurdan sonra öğlene kadar olan bu süreci ibadetle değerlendirmeleri çok güzel. Hatta akşam iftar sofrasında, oruçlu olmasalar da bulunmaları manevi bütünlüğün korunması açısından çok anlamlı bir şey." şeklinde konuştu.



Etkinliğe çocuğu ile katılan Havva Ertürk ise köyde büyüdüğü için büyük şehirlerdeki geleneksel ramazan etkinliklerine katılamadığını anlattı. Ertürk, "Ancak bugün çocuğumla burada olduğum için mutluyum. Onunla birlikte çocukluğumu yaşıyorum." dedi.



Etkinlik, çocuklara pamuk şeker dağıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



Ramazan topu yerine balon patlattılar



Eyüp Belediyesi de ramazan etkinlikleri çerçevesinde "tekne orucu" tutan çocuklar için 5 ayrı noktada iftar programı düzenledi.



Eyüp Sultan Meydanı, Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi, Rami, Osmanlı Park ve Kemerburgaz'daki etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Bu yıl da öğle ezanına kadar oruç tutan yaşları 4 ila 8 arasında değişen çocuklar, iftar öncesi Karagöz-Hacivat, meddah gibi etkinliklerle eğlendi.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da çocukları yalnız bırakmadı. Aydın'la sahneye gelen çocuklar, öğle ezanının okunmasıyla ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Çocuklar, ramazan topunu temsilen masalarındaki balonları patlattı. Öğle ezanından sonra oruçlarını açan çocuklara, iftariyeliklerin yanı sıra geleneksel Osmanlı macunu da verildi.

