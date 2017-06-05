Ortam sıcaklığının ortalama 50 dereceyi bulduğu hamamlarda çalışan tellakların zorlu mesaisi ramazanda da sürüyorl bol su içiyoruz"

Ortam sıcaklığının ortalama 50, su sıcaklığının 60 dereceyi bulduğu hamamlarda çalışan tellaklar, zorlu mesailerine ramazanda da devam ediyor.

Termal turizmin önemli merkezlerinden Yalova ve Bursa'daki tarihi kaplıcalarda tellakların mesaisi, ramazanda da sürüyor.

"Yalova Şehir Hamamı" olarak bilinen Rüstem Paşa Hamamı'nın işletmecisi ve tellak Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda aşırı sıcak ortamda çalıştığı için çok zorlandığını söyledi.

Çelik, 16. yüzyıldan kalma bir hamam işlettiğini belirterek, "Kanuni Sultan Süleyman devrinde Sadrazam Rüstem Paşa'ya yaptırılmış. Rüstem Paşa Camisi, Rüstem Paşa Hamamı bir külliye olarak yapılmış. O günden bugüne hizmet veriyor. 1999'dan bu yana da biz işletiyoruz. Aynı anda 20-25 kişi yıkanabiliyor. Kese salonu, saunası var. Pazartesi ve perşembe kadınlar günü. O gün burada kadın işletmeci, kadın keseci ve kadın personel olur. Hamamımız arife günü sabah bayram namazına kadar açık." dedi.

İşletmeci olmasına rağmen kendisinin de kese yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Ramazanda içeride yoğun terlemeden dolayı su kaybı yaşıyorum. Su kaybı da oruç tutuğumuz için doğal olarak bizi zorluyor. Normal günlerde gösterdiğim performansı ramazan ayında gösteremiyorum. Ortalama 50-60 derecede çalışıyoruz. Bu sıcaklık yoğunluğa göre de artış gösterebiliyor. Kalabalık olduğunda daha çok sıcaklık var. Bir keseyi aşağı yukarı 20-25 dakikada atarım. Bu, ramazanda 15 dakikaya düşebiliyor. O gün sadece bir kişi gelmişse aynı performansı gösterirsin ama peşinden gelen müşterilerde tabii ki zorlanıyorsunuz."

Çelik, ramazanda hamamlara ilginin diğer günlere nazaran bir miktar azaldığını dile getirerek, "Ramazanda gurbetçi vatandaşlar ile Yalova'ya tatile gelenler, Arap, Rus, Alman, İngiliz turistler, farklı ülkelerden müşterilerimiz geliyor. Hamamı gerçekten bilen insanlar buraya geliyor. Kentimizde kaplıcalar da var ama Osmanlı hamamı ile kaplıca birbirinden farklı. Kese, köpük olayı hamamlarda var. Ramazanda oruç tutan müşterilerimiz de var." ifadelerini kullandı.



"Hem oruç tutup hem de çalışıyoruz"

Bursa'daki Demirtaşpaşa Hamamı'nda keseci olan Fatih Pulat (43) da 18 yıldır bu işi yaptığını belirtti.

Ramazanda hem oruç tutup hem de çalıştıklarını söyleyen Pulat, şunları kaydetti:

''Hayatımızı bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazanda eskisi gibi müşteri olmuyor, diğer günlerde 50-100 kişi oluyorsa ramazanda da 25-30 kişi oluyor. Adam başı 2 veya 3 kişi düşüyor. O yüzden fazla yoğun olmuyor. Allah'ın bize emrettiği bir görev olduğu için orucumuzu tutuyoruz. 18 yıldır oruçların hepsini tuttum. Tüm Müslüman aleminin ramazan ayını kutluyorum. Oruçluyken su kaybımız çok oluyor. İftardan sonra bol bol su içiyoruz."