DÜZCE'de bu sabah bir otomobilin, TEM otoyolu lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'ın, araçtan inen sürücüsü ve dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolunun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Bilen yönetimindeki 67 LY 898 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Hasan Bilen, TIR'ı emniyet şeridinde durdurup araçtan inerek, dorsenin arka kısmına geçti. Bu sırada arkadan gelen Okan Yılmaz Şentürk'ün kullandığı 33 CVA 85 otomobil, önce TIR sürücüsü Hasan Bilen'e, sonra da dorseye ve bariyerlere çarpıp yol kenarına savruldu.



TIR sürücüsü Hasan Bilen ile hurdaya dönüp tavan kısmı tamamen yırtılan otomobilin sürücüsü Okan Yılmaz Şentürk, yanında bulunan Bidar Duman olay yerinde hayatlarını kaybetti. Otomobilde bulunan Behsat Doğan ile Fatih Yıldız ise ağır yaralandı. Behsat Doğan, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatih Yıldız'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.