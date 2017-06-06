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TEM'de feci kaza! Yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle yol yaklaşık 40 dakika trafiğe kapalı kaldı.

TEM'de feci kaza! Yol trafiğe kapandı

Kaza saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Emniyet şeridinden aniden yola fırladığı belirtilen bir cipe çarpamak için aniden duran TIR'la arkadan gelen bir TIR ile 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlardan birinin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine trafiğe kapandı.

Araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 40 dakika sonra yol tekrar trafiğe açıldı.Kazaya neden olduğu belirtilen cipin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #esenyurt #Trafik #TEM
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