TEM Otoyolu İstanbul Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu İstanbul Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu oluştu.



Kaza saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde meydana geldi.



Kürşat Mengücür'ün kullandığı araç aynı yönde ilerleyen araca o da onun önündeki araca çarptı.



3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.