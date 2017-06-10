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TEM'de trafik kazası: Yaralılar var

TEM Otoyolu İstanbul Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu oluştu.

TEM'de trafik kazası: Yaralılar var

TEM Otoyolu İstanbul Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu oluştu.

Kaza  saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde meydana geldi.

Kürşat Mengücür'ün kullandığı araç aynı yönde ilerleyen araca o da onun önündeki araca çarptı.

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. 

Etiketler; #TEM #ataşehir #ankara
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