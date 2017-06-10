TEM Otoyolu İstanbul Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu oluştu.
Kaza saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde meydana geldi.
Kürşat Mengücür'ün kullandığı araç aynı yönde ilerleyen araca o da onun önündeki araca çarptı.
3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.
TEM Otoyolu İstanbul Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu oluştu.
TEM Otoyolu İstanbul Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu oluştu.