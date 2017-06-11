Üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın yönlendirildiği D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimindeki işletmeciler, müşteri sayılarında yaşanan artıştan memnun

TEM Otoyolu'ndaki üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki ulaşımın, D-100 karayolundan sağlanması esnafın yüzünü güldürdü.



Otoyol Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilen sürücüler, iftar ve sahur vakitlerinde Bolu Dağı'nın manzarasında yemeklerini yiyerek yollarına devam ediyor. Karayolundaki işletmeciler de özellikle ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde müşteri sayısında yaşanan artıştan memnuniyet duyuyor.



Güzergahta dinlenme tesisi işleten Ferda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoyoldaki trafiğin Kaynaşlı'dan karayolunun Bolu Dağı kesimine verilmesinin işleri önemli oranda artırdığını söyledi.



Güzergahta bulunan tüm dinlenme tesislerinin mutlu ve memnun olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"TEM'in kapanması bizi yüzde 80 oranında artı anlamda etkiledi. Çok iyi gidiyor işler, müşterilerimiz de burada iftar, sahur yapmaktan memnun. Hepimiz çok memnunuz. Bolu Dağı havasıyla suyuyla, doğayla baş başa olması ile müşterilerimizi ve yolu kullananları memnun ediyor. Biz de yemeklerimize lezzet katıyoruz, çok daha güzel oluyor."

İşletmecilerden Yücel Uçar da 28 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Otoyoldaki çalışma yeni başladı ama hemen fark etti. İki günde yüzde 80 işler yoğunlaştı. İnşallah otoyol açılana kadar bu yolu kullananlar Bolu Dağı'nın manzarasını sever, işler hep böyle güzel gider. 15 gün çalışmanın devam edeceği söyleniyor. Biz gece de gündüz de yoğunluk yaşıyoruz. Bayrama kadar bu yoğunluk devam eder."