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TEM kenarında 10 gencin yürek burkan hali

Bu görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de çekildi. Uyuşturucu madde kullanan ve kendinden geçen yaklaşık 10 gencin yürek sızlatan halleri kameraya yansıdı.

TEM kenarında 10 gencin yürek burkan hali

İlçenin en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi ile TEM Otobanı arasında bulunan yeşil alanda yaklaşık 10 genç kendinden geçmiş halde yatarken bulundu.



Yaşları 16 ile 20 arasında değişen gençlerin hali yürek burktu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.



Gençler ambulansla hastaneye götülürken polis inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uyuşturucu #sultanbeyli #uyuşturucu kullanan gençler
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