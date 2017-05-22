Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, yağ depolarının olduğu bölüme de sıçradı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, fabrikada hasara neden oldu.