"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

TEM Otoyolunda kaza: 1'i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda kaza: 1'i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 41 GK 150 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyir halindeyken, Ataşehir - Yenisahra yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazada sürücü G. Y. hafif şekilde yaralanırken, ismi öğrenilemeyen diğer 2 kişi, araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik tedbirleri alırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #tem otoyolu
banner863
Önceki Haber
Bursa'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Sonraki Haber
Kastamonu'da gıda zehirlenmesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.