TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 41 GK 150 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyir halindeyken, Ataşehir - Yenisahra yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazada sürücü G. Y. hafif şekilde yaralanırken, ismi öğrenilemeyen diğer 2 kişi, araç içerisinde sıkıştı.



Kazayı gören diğer sürücüler, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik tedbirleri alırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

