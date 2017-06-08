TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü. Kaza sonrası bölgede trafik tek şeride düşürüldü.

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.



İstanbul'da, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu oluştu.