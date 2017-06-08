2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı

TEM’de minibüs TIR’a çarptı: 2 ölü

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü. Kaza sonrası bölgede trafik tek şeride düşürüldü.

TEM’de minibüs TIR’a çarptı: 2 ölü

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İstanbul'da, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu oluştu.

Etiketler; #trafik kazası #minibüs #tır #kumburgaz #TEM
banner863
Önceki Haber
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Sonraki Haber
FETÖ soruşturmasında 20 bankacı için gözaltı kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.