TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
İstanbul'da, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü. Kaza sonrası bölgede trafik tek şeride düşürüldü.
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.