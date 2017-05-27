Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

Terör, biri 3 aylık 7 çocuğu yetim bıraktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 çocuk babası Yüksel'in cenazesi Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Terör, biri 3 aylık 7 çocuğu yetim bıraktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İdris Yüksel'in cenazesi Derince köyünde Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Gümüşörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götürdükten sonra dönüşte, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren Yüksel'in cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in cenazesi, ilçeye bağlı Derince köyünde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Defin sırasında Yüksel'in yakınları fenalaştı.

Teröristler geride 7 yetim bıraktı

İdris Yüksel'in, ilçede pastahane işlettiği ve 7 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenaze töreni esnasında, Yüksel'in 3 aylık bebeği, akrabalarının kucağında taşındı.

Kozluk'ta dün terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmişti. Patlamada, araçtaki Yüksel hayatını kaybetmiş, İlyas Çetinbaş ağır yaralanmıştı.

Yüksel ve Çetinbaş'ın, Gümüşörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götürdükleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #batman #Kozluk #pkk #terörist #tuzak #el yapımı patlayıcı #infilak
banner863
Önceki Haber
Tekirdağ 'mavi bayraklı' plajlarıyla turistleri bekliyor
Sonraki Haber
İftar sofraları ekmek tüketimini azaltıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.