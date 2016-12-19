Terör örgütü PKK lehine slogan atan kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Kaynak: AA
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesindeki 'Teröre lanet yürüyüşü' esnasında bölücü terör örgütü lehine slogan atan, terör örgütü propagandası yaparak yürüyüş yapan halkı galeyana getirip kışkırtmaya çalışan şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' AA
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