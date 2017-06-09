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Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen lise öğrencisi, 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık 17 yaşındaki lise öğrencisi kız Ş.T. ile avukatı katıldı.

Ş.T'nin avukatı, müvekkilinin Kürtçe savunma yapacağını belirterek, Kürtçe tercüman atanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Ş.T'nin Türkçe öğrenim görmesi, dosya içerisinde delil olarak yer alan mektubun Türkçe yazılması, hazırlık aşamasında Türkçe ifade vermesi nedeniyle Kürtçe tercüman talebi reddetti.
Ş.T, savunmasında, barışçı bir insan olduğunu ve kimsenin ölmesini istemediğini belirtti.
"Bunları düşünerek paylaşımlarda bulundum. Arkadaşıma vermiş olduğum mektubu da ailem bana 'sürekli ders çalış' diye baskı yaptığı için aileme hitaben yazdım" diyen Ş.T, beraati ile tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, Ş.T'ye "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırılırken, Ş.T'nin 3 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulmasına hükmedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü #propaganda #adana
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