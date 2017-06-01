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“Terör propagandası“ iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

“Terör propagandası“ iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy'de, terör örgütü saflarına katıldıktan sonra Suriye'de öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'i anma etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Bu etkinlik sırasında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla G.K. ve A.D.E'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Rakka operasyonunda öldürüldü
Açıklamada, Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında "kırmızı fularlı kız" olarak gündeme gelen Ayşe Deniz Karacagil'in örgütsel faaliyetler nedeniyle Antalya’da sevk edildiği mahkemece tutuklandığı hatırlatıldı.
Dört ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Karacagil'in, 2014 yılı mayıs ayında terör örgütü PKK’ya katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Karacagil'in daha sonra terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) "Destan Temmuz/Yörük" kod ismini alarak dahil olduğu ve 29 Mayıs’ta, Suriye’de terör örgütü YPG saflarında katıldığı Rakka operasyonunda öldürüldüğü aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #Kadıköy #istanbul emniyet müdürlüğü
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