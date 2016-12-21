Terör propagandası yapan 7 şahıs tutuklandı

Mardin'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandası yapan 7 şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 9 şahıs gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen N.E., Ş.Ö., V.Y., A.T., H.E.,Y.A. ve V.K. tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine gönderilirdi.



M.E.D. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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