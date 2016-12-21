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Terör propagandası yapan 7 şahıs tutuklandı

Mardin'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandası yapan 7 şahıs tutuklandı.

Terör propagandası yapan 7 şahıs tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 9 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen N.E., Ş.Ö., V.Y., A.T., H.E.,Y.A. ve V.K. tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine gönderilirdi.

M.E.D. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

Kaynak: İHA
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