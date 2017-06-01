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Tıp Fakültesi Hastanesi’nde zehirlenme şoku! Doktorlar da dahil 100 kişi...

Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde aralarında doktorların da olduğu yaklaşık 100 personel, dün akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle acil servisi başvurdu.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde zehirlenme şoku! Doktorlar da dahil 100 kişi...

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dün akşam yemeği ve iftarın aralarında doktorların da aralarında bulunduğu 100 kadar personel, bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanenin acil servisinde tedaviye altına alınan 60 kadar personel kısa bir sürede taburcu edildi. Yaklaşık 40 personel ise acil serviste müşade altına alındı. Zehirlenme şüphesiyle acile gelen personelin mercimek çorbası, kızartma, tavuk ve dondurmanın yer aldığı menüden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi, yemekten şüphe edildiğini ancak yemeyen bazı personelin de zehirlenme şüphesiyle acil servise başvurduğunu belirterek, zehirlenmenin nereden kaynaklandığının araştırıldığını söyledi. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün çıkarılan yemeklerden incelenmek üzere numune aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tıp fakültesi #doktor #zehirlenme #edirne
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