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Tırda yüklü raylara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te tırda yüklü olan ve 6 metresi dorsesinin arkasından dışarı taşan raylara çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Tırda yüklü raylara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te hareket halindeki bir tırda yüklü olan ve 6 metresi dorsesinin arkasından dışarı taşan raylara çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e seyreden Mustafa Güdüş (54) yönetimindeki 78 BP 189 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında manevra yaptığı sırada arkasından gelen Yüksel Ekinci (58) yönetimindeki 14 KJ 190 plakalı otomobil, 6 metresi dışarıda kalan dorsedeki raylara çarptı.

Raylardan birinin saplandığı otomobildeki sürücü ve yanında bulunan Nurgül Ekinci (51) ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Otomobile saplanan 24 metrelik ray, iş makineleri yardımıyla çıkartıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Ankara-Karabük yolu, tır ve otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #tır #ray #otomobil #karabük
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