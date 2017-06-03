Kütahya’da hayvanlarını otlattıkları meralara müze inşaatı yapılacağını öğrenen köylüler, topraklarını korumak için eylem yaptı. Traktörleri, tırmıkları ve inekleriyle meraya akın eden İnköy sakinleri, Kütahya-Eskişehir yolunu da trafiğe kapattı.

Şalvarlarını giydiler, tırmık ve tırpanlarıyla meralarını korumaya koştular.



Kütahya Merkez ilçesine bağlı ve yaklaşık 600 haneden oluşan İnköy mahallesi sakinleri, hayvanları için otlak alanı olarak kullandığı meralara arkeoloji müzesi yapılacağını öğrenince harekete geçti.



Diğer otlak alanlarını toplu konut inşaatlarına kaptıran köylüler bu kez soluğu müze yapılması planlanan meralarda aldı.



Tüm köyün akın ettiği Kütahya-Eskişehir yolunun 2. kilometresindeki mera bir anda traktörler ve hayvanlarla doldu taştı.



Eylem sırasında kendilerine muhatap bulamayan köylü kadınlarıysa, çareyi Kütahya-Eskişehir yolunu trafiğe kapatmakta buldu. Kadınlar tarım aletleri ve geleneksel kıyafetleriyle ana yolda oturmaya başladı.



Emniyet güçlerinin yolun açılması çağrısını kabul etmeyen kalabalık, vali ve belediye başkanının gelmesini istedi. Olay yerine gelen Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in görüşme sözü vermesiyle, eylem son buldu.



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